Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün gereğinden fazla hareketli ve enerjik bir gün sizi bekliyor. Kendinizi ön plana atmak, göz önünde olmak veya fikirlerinizi kabul ettirmek için uygun bir gündesiniz. Yeteneklerinizi çekinmeden sergileyerek kendinizi gösterirseniz aldığınız sonuç beklentinizi karşılayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- Güneş ve Dünya arasında 'manyetik otoyol' açıldı
- İyi şans getiren 5 burç...
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- Pazardaki silahlı tartışma kameralarda