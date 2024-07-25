Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Uzun zamandır ertelediğiniz planlarınızı hayata geçirmek için uygun bir gün. Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler var. Heyecanınızı kontrol edin, daha dengeli ilerleyin. Kalp ve tansiyon sorunları tetiklenebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aşırı derecede saf olan 3 burç
- 154’lükler şimdi ne yapacak?
- 'Eş değiştirme festivali' köylüleri isyan ettirdi!
- Taksicilerden İBB'ye tehdit!
- Eski Premier Lig şampiyonu inşaat işçisi oldu!
- AKP'liler DEM Parti milletvekiline saldırdı
- CHP’den AKP’ye sert çıkış!
- 'Birinci partiye yakışan işleri yapacağız'
- 'Münferit bir olaydır, gereğini yaparım'
- DEM Parti'den 'saldırı' sonrası net uyarı