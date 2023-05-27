Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
İstediğiniz konforu yakalamaya bugün bir adım daha yakınsınız. Duygusal kararlar almak size göre değil. Duyguları bir kenara bırakıp mantığınızla hareket edin. Özgüveninizi dengeleyin. Yaratıcılığınızı ön plana çıkartmak sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak.
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