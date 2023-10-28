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Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Pazar Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Pazar Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Ekim 2023 - 16:01

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacınızın artacağı bir gün sevgili aslanlar. Abartılı tavırlardan, ego çatışmalarından ve büyüklerinizle tartışmaktan kaçının. Parasal anlamda gereksiz riskler almayın, aşırı harcama yapmayın. Başkalarından beklemek yerine siz kendini onaylayın.




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