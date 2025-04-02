Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sabah saatleri uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelip hasret gidebilirsiniz. Günün ikinci yarısından itibaren sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Şifa çalışmaları veya manevi çalışmalara odaklanmak iyi hissettirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük'e canlı yayında sert tepki!
- Hakan Fidan'a 'İmamoğlu' tepkisi
- İşte dikkat çeken anketin sonuçları
- İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin flaş gelişme!
- Soruşturma başlattılar!
- Özel'den TOBB Başkanı'na sert yanıt!
- 'Boykot' çağrısı uyutmadı!
- Erdoğan'ın 'boykot çağrıları' gündemde!
- O kişilerin emekliliği iptal edilecek!
- Alışverişe çıkan Ticaret Bakanı'na, CHP'den ilk yanıt!