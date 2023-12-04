Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda yeni kararlar alabileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Kendinizi garantiye almak istiyorsunuz, bunun için sakin bir kafayla düşünmeye ihtiyacınız var. Ne kadar programlı olursanız işleriniz o kadar kolay ilerleyecek. Risk almamanız gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- MAK Araştırma'dan İstanbul anketi!
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı