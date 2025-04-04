Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarının gündeme geleceği bir gün olabilir sevgili aslanlar. Enerjinizi düşüren ne varsa hayatınızdan çıkartmayı öğrenmelisiniz. Kafanızda soru işareti uyandıran kişilerle aranıza mesafe koyduğunuzda daha iyi hissedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- 'Trump’ın onayıyla tutuklandı...'
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!
- Erdoğan'dan 'boykot' açıklaması
- 'Ankara ve İstanbul'da ofis kuracağız'
- Trabzon'da CHP standına saldırıda yeni gelişme!