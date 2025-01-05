Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2025 - 15:45

Güncelleme: 05 Ocak 2025 - 15:45

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sevgili aslan, uzun zamandır ihmal ettiğin konular varsa bugün harekete geçme enerjisini kendinde bulabileceksin. Özel hayatında pozitif gelişmeler var. Ayakların yere sağlam basmalı. Cesaretini aklıselim bir şekilde ortaya koymak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu.