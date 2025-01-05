Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslan, uzun zamandır ihmal ettiğin konular varsa bugün harekete geçme enerjisini kendinde bulabileceksin. Özel hayatında pozitif gelişmeler var. Ayakların yere sağlam basmalı. Cesaretini aklıselim bir şekilde ortaya koymak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu.
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