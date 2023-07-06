Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Aşırı abartılı istekleriniz bu aralar başınıza iş açabilir sevgili aslanlar. Dürtülerinizle hareket etmeyi bir an önce bırakmalısınız. Zararlarınız sorumluluğunu alarak yolunuza devam edin. Aynı hatayı defalarca yapma gafletine düşmeyin.
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