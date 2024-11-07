Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu :
Ailevi konulara çok fazla kafa yoruyorsunuz sevgili aslanlar. Huzurunuz kendi elinizde. Ortada mücadele edeceğiniz önemli bir konu yok, gözünüzde büyütüyorsunuz. Bugün değersiz hissedebilirsiniz fakat bu sizin yanılgınız. Bakış açınız bir an önce değişmeli..
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