Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ocak 2025 - 15:44

Güncelleme: 08 Ocak 2025 - 15:44

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sevgili aslan, bugün istediğin gibi takdir görememek, onay alamamak özgüvenini zedeleyebilir, kendi değerini sorgulayabilirsin. Şeker, tansiyon ve kalp sorunların varsa strese bağlı olarak tetiklenebilir. Aşırı yemek yemekten kaçınmalısın. Maddi konularda emin olmadığın konulara karşı temkinli davranmalısın.