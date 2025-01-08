Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslan, bugün istediğin gibi takdir görememek, onay alamamak özgüvenini zedeleyebilir, kendi değerini sorgulayabilirsin. Şeker, tansiyon ve kalp sorunların varsa strese bağlı olarak tetiklenebilir. Aşırı yemek yemekten kaçınmalısın. Maddi konularda emin olmadığın konulara karşı temkinli davranmalısın.
En Çok Okunan Haberler
-
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- Tapu sahipleri dikkat: Başvurmayan hakkını kaybedecek!