Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslanlar:
Bu aralar cesaretiniz ve özgüveniniz fazla yüksek sevgili aslanlar. Bu durum çevrenizdeki insanlar tarafından kibir gibi algılanabilir. Yanlış anlaşılma ihtimaliz fazla. Çocuklarınızın eğitim hayatıyla alakalı pozitif gündemler yaşanabilir.
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