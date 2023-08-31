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Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 31 Ağustos 2023 - 13:23

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu::

Maddi anlamda yeni başlangıçlara adım atacağınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Bazı kararsızlıklarınız ve çekinceleriniz olsa da küçük adımlarla başlamak gerisini getirecek. Korkmadan ilerleyin. Hayallerinizi hedefe dönüştürmenin tam zamanı..




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