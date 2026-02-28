Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Pazar Balık Burcu Yorumu
28.02.2026 16:05:00
Astrolog Bilge Aslı
Balık Burcu ve Yükselen Balık

Günlük düzen ve çalışma hayatı hareketleniyor. Sağlıkla ilgili konulara daha fazla özen göstermen gerekebilir. Sorumluluklar artabilir ama organize olursan rahat ilerlersin. Detaylara dikkat etmek bugün avantaj sağlar.