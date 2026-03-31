Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Balık burcu ve yükselen Balık burcu

Finansal Dönüşüm ve Ortaklıklar:

Maddi anlamda bir "temizlik" dönemindesiniz. Krediler, borçlar, vergiler veya ortaklaşa gelirlerle ilgili bir dosya kapanıyor. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumundaki bir iyileşme size de nefes aldırabilir.

Ruhsal Derinlik ve Değişim:

Psikolojik olarak derin bir dönüşümden geçiyorsunuz. Size acı veren bir bağımlılıktan veya duygusal bir yükten bugün tamamen kurtulabilirsiniz. Kendi küllerinizden doğma vaktiniz geldi.

Sağlık ve Tavsiye:

Üreme yolları ve boşaltım sistemi hassasiyetlerine dikkat. Hayatın getirdiği krizleri birer fırsat olarak görün. Dönüşmekten korkmayın, yenilenmek size güç verecek.