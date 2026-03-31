Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Paylaş
Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

31.03.2026 17:44:00
Güncellenme:
Astrolog Ecehan Yücesoy
Takip Et:
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu

Aile ve Yuva:

Dördüncü evinizdeki dolunay, ailevi meselelerde düğümleri çözüyor. Ev alım-satımı, taşınma veya aile büyükleriyle ilgili bir gündem sonuçlanabilir. Kendi iç dünyanızda huzuru bulmak için geçmişin yüklerinden arınmanız gerektiğini fark edeceksiniz.

Kariyer ve Para:

Kariyerinizdeki koşturmaca ile evdeki sorumluluklarınız arasında bir denge kurmanız gerekecek. İş yerindeki gerginlikleri eve taşımamaya özen gösterin. Maddi anlamda eviniz için yapacağınız harcamalar gündeme gelebilir.

Sağlık ve Tavsiye:

Mide hassasiyetine dikkat. Duygusal güvenliğinizi sağlamak adına sevdiklerinizle vakit geçirmek size en iyi gelecek ilaçtır. Köklerinize güvenin.