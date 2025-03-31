Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Son zamanlarda duygusal anlamda güven veren ilişkiler kurmuş olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız hataları telafi etmek adına mevcut yakın ilişkileriniz size fırsat veriyor. Duygularınızla mantığınızı dengeye getirdiğinizde ilişkileriniz daha sağlıklı ve uzun vadeli olacaktır.
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