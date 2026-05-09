Günlük Burç Yorumları: 10 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam

Güne Ay sizin burcunuzda başlıyor; kendinizi her zamankinden daha şefkatli, sezgisel ve "akışta" hissedeceksiniz. Ancak akşam saatlerinde Ay'ın burcunuzdan çıkıp Koç'a geçmesiyle odağınız tamamen maddi kaynaklarınıza ve öz değerinize kayacak. "Ben neyi hak ediyorum?" sorusu zihninizi meşgul ederken, nisan sonundan gelen yorgunluğu üzerinizden atıp harekete geçme isteği duyacaksınız.

Kariyer:

İş hayatınızda nisan ayından beri beklediğiniz o kadersel desteklerin bugün akşam saatlerinden itibaren daha somut kazançlara dönüşme potansiyeli artıyor. Yeni haftada maddi haklarınızı savunmak ve bütçenizi yönetmek konusunda daha iddialı bir duruş sergileyebilirsiniz. Sezgilerinizle bulduğunuz fırsatları, yarın itibarıyla eyleme dökme cesaretine sahip olacaksınız.

İlişkiler:

İlişkilerinizde parladığınız, partnerinizi şefkatinizle büyülediğiniz bir sabah sizi bekliyor. Akşam saatlerinde ise ilişkinizde "güven" ve "maddi-manevi destek" temaları daha dürüst bir dille konuşulabilir. Bekar Balıklar için akşam saatlerinden itibaren mıknatıs gibi çekim yarattıkları ama bu sefer daha net ve ne istediğini bilir bir duruş sergiledikleri bir süreç başlıyor.