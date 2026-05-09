Günlük Burç Yorumları: 10 Mayıs Pazar Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Sabah saatlerinde günlük rutinlerinizi toparlamak, sağlığınıza odaklanmak veya evinizde huzurlu bir düzen kurmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde Ay'ın karşıt burcunuz Koç'a geçmesiyle birlikte tüm dikkatiniz ikili ilişkilerinize, eşinize veya yakın dostlarınıza kayacak. Karşınızdaki insanların enerjisine ayak uydurmak zorunda kalabileceğiniz, hareketli bir akşam sizi bekliyor.

Kariyer:

İş hayatınızda nisan sonundaki o titiz çalışma sisteminizin meyvelerini toplamaya başlıyorsunuz. Akşam saatlerinden itibaren ortaklıklar ve iş birlikleri profesyonel gündeminizin ilk sırasına yerleşecek. Yeni haftada rakiplerinize karşı daha açık ve net bir duruş sergilemeniz gerekebilir. İş birliğinin getireceği gücü stratejik bir dürüstlükle yönetmelisiniz.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün tam bir "denge" sınavı var. Sabah saatlerindeki o sakin ve şefkatli paylaşım, akşam saatlerinde yerini partnerinizin daha iddialı ve hareketli isteklerine bırakabilir. Bekar Teraziler için karşıt burçtaki Ay geçişi, mıknatıs gibi çekim yarattıkları bir süreci başlatıyor. Akşam saatlerinde tanışılacak öz güvenli birisi, nisan ayından gelen beklentileri karşılayabilir.