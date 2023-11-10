Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Psikolojik ve fiziksel sağlığınız bugün gündemde olabilir sevgili balıklar. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Sağlıklı beslenmekle alakalı araştırmalar yapın. Parasal krizler, güven vermeyen insanlar canınızı sıkıyor. Bugün riskli adımlardan uzak durun.
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