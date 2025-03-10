Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gereken günlerden geçiyorsunuz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Kendinizi önemsemeli ve dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Her şeyi kendinize dert etmeyin.
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