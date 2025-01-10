Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balık, bugün zihinsel anlamda yorgun hissedebilirsin. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmen gereken bir gün. Yakın çevren seni hayal kırıklığına uğratabilir; olanı olduğu gibi görmeye çalış, insanları gözünüzde fazla idealize etme. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem: '6 Şubat gecesini hatırlattı'
- Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası
- Kalın'ın o sözlerine tepki
- Eş başkanlar gözaltına alındı
- ‘Oğlum’ yasağı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Survivor Turabi ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti
- Biden'den Los Angeles yangını kararı
- Ortak grubun ismi belli oldu