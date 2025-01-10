Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ocak 2025 - 16:26

Güncelleme: 10 Ocak 2025 - 16:26

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balık, bugün zihinsel anlamda yorgun hissedebilirsin. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmen gereken bir gün. Yakın çevren seni hayal kırıklığına uğratabilir; olanı olduğu gibi görmeye çalış, insanları gözünüzde fazla idealize etme. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün.