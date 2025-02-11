Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balıklar burcu:
Sevgili balıklar, iş hayatınızla ilgili kendinizi baskılamaktan vazgeçin. Yetersizlik duygularını size aktarmaya çalışan insanlardan acilen uzaklaşın. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendinizi arayıp bulmanız ve kendinize güvenmeniz gereken bir gün.
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