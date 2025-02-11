Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2025 - 15:47

Güncelleme: 11 Şubat 2025 - 15:47

Balık burcu ve yükselen balıklar burcu:

Sevgili balıklar, iş hayatınızla ilgili kendinizi baskılamaktan vazgeçin. Yetersizlik duygularını size aktarmaya çalışan insanlardan acilen uzaklaşın. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendinizi arayıp bulmanız ve kendinize güvenmeniz gereken bir gün.