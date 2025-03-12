Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Mart 2025 - 15:49

Güncelleme: 12 Mart 2025 - 15:49

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Duygularınızı ikinci plana atmanız ve mantıklı hareket etmeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Kafa karışıklığınız bu şekilde son bulabilir. İlişkilerinizde yaşadığınız hayal kırıklığını engellemek için insanları gözünüzde fazla yüceltme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.