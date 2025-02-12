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Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Şubat 2025 - 15:55

Balık burcu ve yükselen balık burcu: 

Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Kararsızlığı bırakın. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük te olsa bir yerden başlayın. 


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