Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Haziran Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz sorumluluklardan kaçtıkça işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Verilen her söze de inanmayın. Bugün atacağınız adımları iki kez düşünün, konuları doğru anladığınıza emin olun.
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