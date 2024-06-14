Günlük Burç Yorumları: 15 Haziran Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Haziran 2024 - 16:52

Güncelleme: 14 Haziran 2024 - 16:52

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Önünüzü göremediğiniz ve içsel sıkıntınızın artış gösterdiği günlerdesiniz sevgili balıklar. Biraz teslimiyet iyi gelecektir. Neden’leri sorgulayın, hatayı kendinizde arayın. İyi düşünün, radikal kararlar için uygun zamanlar değil..