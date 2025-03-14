Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Psikolojik ve fiziksel sağlığınız bugün gündemde olabilir sevgili balıklar. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Parasal krizler, güven vermeyen insanlar canınızı sıkıyor. Göremediğiniz, anlamlandıramadığınız konular zihninizi yoruyor. Gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü