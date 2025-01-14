Günlük Burç Yorumları: 15 Ocak Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ocak 2025 - 16:21

Güncelleme: 14 Ocak 2025 - 16:21

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gereken günlerden geçiyorsunuz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Kendinizi önemsemeli ve dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Her şeyi kendinize dert etmeyin.