Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün. İlişkilerinizde bu kadar derinleşmek bazen sizi yıpratsa da kıymet bilen insanlara karşı yaptığınız fedakarlık sizi mutlu ediyor. Sağlık sorunlarınız varsa bugün kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.
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