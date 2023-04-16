Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün dış görünüşle alakalı ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz sevgili balıklar. Yeni başlangıçlara hazırsınız. Kafanız dağınık olabilir fakat yavaş yavaş toparlanıyorsunuz. Geçmiş konuları kapatmalı önünüze bakmalısınız. Beslenmenize dikkat edin.
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