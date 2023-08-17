Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ağustos 2023 - 17:01

Güncelleme: 17 Ağustos 2023 - 17:01

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Duygularınızı ikinci plana atmanız ve planlı hareket etmeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Kafa karışıklığınız bu şekilde son bulabilir. Çok fazla hayallere kapılmayın. Elinizi taşın altına koyun. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat!