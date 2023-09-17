Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, parasal anlamda yakınlarınızdan destek görebileceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilir, şifa çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsiniz, rüyalarınızı not alıp kendi psikolojiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üç ilin sınırları değişiyor
- Ünlü psikiyatrist onlarca çocuğun hayatını kararttı
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!
- Taha Akgül, altın madalya fırsatını kaçırdı
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kötü haber!
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat
- Müdahale eden helikopter baraja düştü!
- Diyanet'in bilgisi yokmuş!