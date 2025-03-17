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Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Mart 2025 - 16:04

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sağlığınızla alakalı farkındalık kazanabileceğiniz bir gündesiniz. Dengeleri oturtamadığınız konuların duygusal empati yoluyla çözülebildiğine şahit olacaksınız. Gerçeklerden kaçmayın. Sorunlarınızın üzerine gittikçe özgüveniniz artacak.


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