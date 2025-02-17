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Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Salı Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Salı Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Şubat 2025 - 15:40

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, parasal anlamda destek göreceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilirsiniz. Hayatınızdaki dağılan enerjiyi toparlamak için uygulanabilir planlamalar yaptığınızda ve küçük de olsa eyleme geçtiğinizde daha huzurlu hissedeceksiniz.


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