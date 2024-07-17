Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Temmuz Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, enerjiniz bugün çok düşük ve üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi toparlamanız gerekiyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Atacağınız adımları birkaç kez düşünün ve konuları doğru anladığınıza emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- Genel Kurul ertelendi