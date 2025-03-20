Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mart 2025 - 16:17

Güncelleme: 20 Mart 2025 - 16:17

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Sizden yaşça büyük kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz, önemli görüşmelerinizi biraz ertelemenizde yarar var. İnsanları olduğu gibi kabul etmeli, gerçeklerden kaçmamalısınız.