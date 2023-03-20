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Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:00

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Bugün dış görünüşle alakalı ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlara hazır hissediyorsunuz. Enerjiniz biraz dağılmıştı fakat yavaş yavaş toparlanıyorsunuz. Geçmiş konuları kapatmalı önünüze bakmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun.



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