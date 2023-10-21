Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün iç dünyanıza dalmak, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Gerçeklerden kaçmayın. Sizi sıkan kalabalıklardan biraz uzaklaşın. Kendinizi tanıdıkça sorunlarınızdan kurtulacaksınız.
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