Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Problemleri boş vermek ve unutkanlık arasında savrulduğunuz o ince çizgide üzerini kapattığınız sorunlar artarak büyümeye devam ediyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız geri çekilmemelisiniz. Korkmadan üzerine gidin, çözebildiğinizi göreceksiniz.
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