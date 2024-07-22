Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Temmuz 2024 - 16:14

Güncelleme: 22 Temmuz 2024 - 16:14

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bugün belirsizliklerle savaştığınız bir gün olabilir. Özellikle sağlığınız gündemde. İnsanların sizi anlamadığınız düşünüyor, yalnızlığa çekiliyorsunuz. Yalnızlık seanslarınızı fazla abartırsanız depresyona girebilirsiniz. Bir evcil hayvan sahiplenmek iyi gelebilir.