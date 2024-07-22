Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün belirsizliklerle savaştığınız bir gün olabilir. Özellikle sağlığınız gündemde. İnsanların sizi anlamadığınız düşünüyor, yalnızlığa çekiliyorsunuz. Yalnızlık seanslarınızı fazla abartırsanız depresyona girebilirsiniz. Bir evcil hayvan sahiplenmek iyi gelebilir.
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