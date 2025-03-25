Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balık, bugün kendinle baş başa vakit geçirmek isteyebilirsin. İçinden çıkılmaz hale gelen konularda egonu bir kenara atıp bir bilene danıştığında her şey daha kolay olacak. Saklı gizli konulardan biraz uzak kalman gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- ‘Ben haram yemem’ diyen Gökçek'e ünlü oyuncudan yanıt
- Ankara'da müdahale başladı: Gözaltılar var
- Arşiv açıldı, bu suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı!
- Özel'den CNN'e flaş açıklamalar
- 'Ben sana ne lakap takayım?'