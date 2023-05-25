Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, bugün sorumlu hissettiğiniz kişilerin sağlık sorunları gündeme gelebilir. Özgüveninizin kırılacağı ve ruh halinizi bozacak bir konu enerjinizi düşürebilir. Geçici olabilecek konulara fazla takılmayın. Takılmazsanız kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz.
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