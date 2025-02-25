Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balık, bugün kendinle baş başa vakit geçirmek isteyebilirsin. İçinden çıkılmaz hale gelen konularda egonu bir kenara atıp bir bilene danıştığında her şey daha kolay olacak. Saklı gizli konulardan biraz uzak kalman gereken bir gün.
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