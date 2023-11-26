Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Bugün ailevi konularla alakalı bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hemen içinize kapanmayın, sorunları kişiselleştirmeyin. Problemleri çözmekte sabit fikirli olmayın, farklı çözümler deneyin. İstediğiniz takdirde çözmeyeceğiniz hiçbir şey yok.
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