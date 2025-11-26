Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Perşembe Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

İçsel alanda mesafeli ama huzurlu bir enerji var. Aşırı empati ve duygusallık yerine daha tarafsız bir ruh hali. Sezgiler güçlü ama duygusal yoğunluk olmadan geliyor. Geri çekilip düşünmek sana iyi geliyor.