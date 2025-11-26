Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Perşembe Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

26.11.2025 16:02:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

İçsel alanda mesafeli ama huzurlu bir enerji var. Aşırı empati ve duygusallık yerine daha tarafsız bir ruh hali. Sezgiler güçlü ama duygusal yoğunluk olmadan geliyor. Geri çekilip düşünmek sana iyi geliyor.