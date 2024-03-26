Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, parasal anlamda yakınlarınızdan destek görebileceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilir, şifa çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsiniz, rüyalarınızı not alıp kendi psikolojiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'
- Karabük'te KYK yurdunda intihar!