Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Enerjiniz düşük olduğu bir gün sevgili balıklar. Gergin ve huzursuz hissediyor olabilirsiniz. Haklı olmaya çalışmanız içsel çatışmanızı daha fazla arttırıyor. Biraz geri planda kalıp akışına bırakmak bugünlerde yapmanız gereken en doğru şey.
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