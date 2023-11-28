Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Kasım 2023 - 17:24

Güncelleme: 28 Kasım 2023 - 17:24

Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:

Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün. İlişkilerinizde bu kadar derinleşmek bazen sizi yıpratsa da kıymet bilen insanlara karşı yaptığınız fedakarlık sizi mutlu ediyor. Sağlık sorunlarınız varsa bugün kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.