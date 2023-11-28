Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün. İlişkilerinizde bu kadar derinleşmek bazen sizi yıpratsa da kıymet bilen insanlara karşı yaptığınız fedakarlık sizi mutlu ediyor. Sağlık sorunlarınız varsa bugün kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.
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