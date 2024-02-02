Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Uzun bir zamandır devam eden kafa karışıklığınız bugün yerini biraz daha berraklığa bırakıyor. Hislerinizin son derece kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Birkaç gün boyunca gördüğünüz rüyalar çıkabilir.
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